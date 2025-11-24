San Juan FC, el club cruceño que sorprende al país con su ambición de ascenso

Integración del Norte San Juan Fútbol Club, conocido como San Juan FC o San Juan de Satélite Norte, es un club cruceño fundado en 2019 y asentado en la zona de Satélite Norte, en el departamento de Santa Cruz. A pesar de su corta trayectoria, el equipo ha construido un proyecto deportivo sólido que hoy lo tiene peleando por el ascenso al fútbol profesional de Bolivia. Su localía la ejerce en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes, un escenario con capacidad para cerca de 18.000 espectadores. El club es presidido por Jorge Pontons y, actualmente, su entrenador es Andrés Marinangeli.

El crecimiento deportivo de San Juan FC comenzó a consolidarse en 2024, cuando el equipo conquistó el título de la Liga Satélite Norte, logro que le permitió acceder al Interprovincial. Ese impulso marcó el inicio de su camino hacia la Copa Simón Bolívar, torneo en el que participan clubes con aspiraciones de llegar a la División Profesional. En 2025, el club vivió su mejor campaña desde su fundación: clasificó por primera vez a la fase nacional del certamen y avanzó con autoridad hasta instalarse en la final. En semifinales superó a Universitario de Sucre con un contundente global de 6-3, tras un 3-1 en Warnes y un valioso 2-3 en Sucre. Ese resultado lo llevó a enfrentar en la final a Real Potosí, otro histórico del ascenso.

El proyecto de San Juan se caracteriza por ser joven pero ambicioso. La institución ha logrado captar atención en Santa Cruz, especialmente en Satélite Norte, donde se ha convertido en un referente deportivo con proyección profesional. Su plan deportivo incluye la incorporación de futbolistas extranjeros que fortalecen su plantilla, como Carlos Navas —protagonista en semifinales—, Jorge Clement y el venezolano Edilber Lucena. A ellos se suman figuras determinantes como Ariel Brítez, César Aguilera, Armando Rodríguez, Darwin Ríos y Marcos Ovejero, además del capitán Kevin Pontons.

San Juan FC cuenta con un plantel amplio y diverso. Entre los arqueros destacan Luis Alejandro Hidalgo Molina, Javier Rojas Iguaro, Sebastián Angulo Gamboa y Edgar David Guzmán Ramírez. En defensa sobresalen jugadores como Samuel Guzmán Camargo, Mariano Sebastián Brau, Ricardo Suárez Antelo, Miguel David Paredes Villalobos, Dagner Montero, Matías Soza y Reymar José Balceras, entre otros. Su mediocampo está conformado por futbolistas como Christian Latorre, Junior Brítez, Alan Parra, Miguel Ángel Ríos, Kevin Pontons, Gustavo Visalla, Carlos Dellien, Wayner Vaca, Diego Buceta, César Aguilera, José Balcázar y Edilber Lucena. En ofensiva aparecen Leonardo Sánchez, Carlos Navas, Jorge Clement, Alex Pontons, Jean Pierre El Hage, Darwin Ríos, Aldo Velasco y Gualberto Guasace.

La combinación de jugadores experimentados, jóvenes talentos y refuerzos extranjeros revela la seriedad del proyecto. San Juan FC no solo busca competir: aspira a convertirse en un club profesional y, de hacerlo, su ascenso sería histórico al tratarse de una institución creada hace apenas unos años. Su presencia en la final de la Copa Simón Bolívar 2025 donde enfrentará a Real Potosí, confirma que el sueño está más vivo que nunca y que Satélite Norte podría estar a un paso de recibir a un equipo en la División Profesional.

