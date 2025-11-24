Chapecoense vuelve al Brasileirao: un regreso lleno de emoción y recuerdo

Chapecoense, el club que conmovió al mundo tras la tragedia aérea de 2016 en La Unión, Antioquia, volvió a la máxima categoría del fútbol brasileño tras vencer 1-0 a Atlético Goianiense en el histórico estadio Arena Condá. El gol del triunfo fue obra del paraguayo Walter Clar, quien transformó un penal a los 45 minutos del primer tiempo y desató la euforia de los hinchas.

El regreso al Brasileirao tiene un valor especial: hace cinco años, el club sufrió la pérdida de jugadores, cuerpo técnico y periodistas en un accidente que marcó la historia del fútbol mundial. La celebración en el Arena Condá fue emotiva, con aficionados invadiendo el campo para festejar, mientras se recordaba a los “guerreros” del Chapecoense que fallecieron en aquella fatídica noche antes de disputar la final de la Copa Sudamericana.

Chapecoense terminó tercero en la Serie B de 2025 y se unirá a Athletico Paranaense y Remo en la Serie A del próximo año. Este ascenso representa no solo un logro deportivo, sino también un símbolo de resiliencia y homenaje a quienes perdieron la vida, demostrando que el espíritu del club sigue vivo en cada gol y en cada festejo de su hinchada.

Mira la programación en Red Uno Play