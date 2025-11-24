¡Conmoción! Falleció el hombre que convenció a Messi de jugar para Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer con profundo pesar el fallecimiento de Omar Souto a los 73 años, histórico gerente de las Selecciones Nacionales y hombre importante para que Lionel Messi eligiera jugar para Argentina. «Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto», expresaron desde la institución, destacando su compromiso y solidaridad con la Albiceleste.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también lamentó la pérdida: «Qué triste noticia. Te nos fuiste, Papúa. Hoy el cielo es un poco más argentino. Sobran las palabras para agradecer todo lo que hiciste y diste por nuestra Selección. Siempre vas a ser un ejemplo».

Souto fue protagonista de un momento histórico: fue quien contactó a la familia de Messi para integrarlo formalmente a la Selección Argentina, asegurándose de que no se sumara a la preselección Sub-17 española. En 2021, en una entrevista con TyC Sports, recordó cómo organizó junto a José Luis Tocalli partidos de preparación ante Paraguay y Uruguay para garantizar que Messi se comprometiera con la Albiceleste.

«Lo más importante es que Messi siempre quiso jugar con la Selección Argentina. Tuvo mil ofertas para quedarse en España, pero él siempre quiso para acá», remarcó.

Recientemente, en octubre, Souto recibió un emotivo homenaje en la Asamblea Ordinaria de la AFA, donde fue reconocido por su trayectoria de más de 30 años dentro de la institución. Su fallecimiento este 23 de noviembre enluta al fútbol argentino y deja un legado imborrable en la historia de la Selección Nacional.

Mira la programación en Red Uno Play