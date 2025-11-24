Más de 1.000 familias afectadas por lluvias y riada en Samaipata

Un total de 1.138 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias y desbordes registrados en el municipio de Samaipata, que dejaron además 20 viviendas destruidas, 56 con diferentes niveles de daño y una pérdida considerable de producción agrícola, que alcanza las 645 hectáreas, según el informe oficial brindado por el alcalde Eustaquio Casillas Fermín.

Casillas presentó un reporte detallado sobre el cuadro de afectaciones, señalando que las lluvias de los últimos días provocaron anegamientos, derrumbes y el desborde de cursos de agua que impactaron directamente en barrios urbanos y varias comunidades rurales. La situación, explicó, mantiene a varias familias en estado de vulnerabilidad y requiere una intervención inmediata.

Casillas indicó que, además de las viviendas destruidas, se identificaron daños en infraestructura comunitaria, caminos y zonas de cultivo, lo que agrava la situación de productores locales que perdieron gran parte de su siembra.

El burgomaestre expresó su agradecimiento a instituciones, organizaciones y ciudadanos que han brindado ayuda de manera oportuna, proporcionando alimentos, ropa, herramientas y apoyo logístico para las labores de auxilio.

