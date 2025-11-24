Gobierno: Dos viceministerios de Justicia pasan al Ministerio de la Presidencia

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó el cierre del Ministerio de Justicia, que dejará de funcionar como cartera independiente y pasará a operar como un Viceministerio dentro de la estructura del Órgano Ejecutivo. El decreto que norma este cambio fue aprobado este lunes en reunión del gabinete de ministros, con el nombre de “Rumbo a la reforma de la administración de justicia”.

Lupo explicó que el Ministerio de Justicia se reducirá a dos viceministerios que serán parte del Ministerio de la Presidencia, los viceministerios son el de Transparencia seguridad jurídica y Derechos humanos y el viceministerio de Igualdad de oportunidades.

“Es un decreto modificatorio y enfocado y dirigido a la eliminación del ministerio de Justicia (…) El objetivo de esta reforma es básicamente la reforma de la administración de justicia, no estamos eliminando la administrando de justicia, la estamos devolviendo a su verdadera esencia que es la independencia e imparcialidad. Nunca más tener un poder judicial coptado por el poder político. Esta decisión es parte del compromiso cuyo fin ultimo es la reforma de la administración de justicia.

En ese marco, manifestó que se busca eliminar “la maquinaria de persecución política, desmantelar cada engranaje de la corrupción y la injusticia institucionalizada”.

Lupo dijo que se busca tener una justicia de acceso a la gente de lucha contra la corrupción, independencia del Órgano Judicial, garantía plena de derechos humanos.

En tanto, el viceministerio de Defensa del consumidor pasará a dependender del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El ministro descartó “masacre blanca” de funcionarios y destaca que hay gente capacitada que trabaja en el Estado.

