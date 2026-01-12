Precio del pasaje en Santa Cruz se mantiene en Bs 3 mientras se concluye estudio técnico

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, informó este lunes que el precio del pasaje urbano se mantiene en tres bolivianos mientras se concluye un estudio técnico sobre la tarifa del transporte público.

“La Comisión de Tránsito y Transporte continúa su trabajo y hasta mañana (martes) vamos a terminar, porque se ha trabajado la frecuencia que tienen ellos, ya de entrada y salida, cuántas vueltas dan, y cuál es el consumo de combustible que tienen, tomando en cuenta que algunos son a gas y otros a diésel”, explicó Fernández.

Sobre la propuesta de los transportistas de fijar la tarifa en 4,80 bolivianos, el Alcalde aseguró que "preliminarmente hablando, como estamos mirando ya los números, es muy difícil, imposible hablar de una tarifa de esa naturaleza".

El Alcalde detalló que el estudio técnico también revisa costos de insumos. "Estamos verificando en campo con nuevas cotizaciones, con importadoras que tienen que ver con llantas, repuestos, aceite y todo lo que utiliza el autotransporte cruceño".

Finalmente, Fernández recordó que el transporte debe cumplir con la normativa vigente. "Por lo tanto, el tema del pasaje se mantiene en tres bolivianos, no hay modificación, y el transporte tiene que cumplir con este decreto que yo he emitido. Caso contrario, serán sancionados como corresponde y manda la ley".

Mira la programación en Red Uno Play