Dólar paralelo en Bolivia: así amanece su cotización este lunes 12 de enero

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este lunes, según reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com. La divisa se cotiza actualmente a 9.65 bolivianos para la venta y 9.67 bolivianos para la compra

Esta cotización refleja una variación respecto a la jornada anterior, cuando el tipo de cambio paralelo se encontraba en 9.67 BOB para la venta y 9.68 BOB para la compra, según los mismos registros.

En tanto, el sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta este lunes una cotización de 9.65 BOB para la venta y 9.62 BOB para la compra, lo que confirma la tendencia a la baja en el mercado no oficial.

El comportamiento del dólar paralelo ha mostrado fluctuaciones constantes en las últimas semanas, sin una tendencia clara de estabilización, en medio del seguimiento de los mercados al acuerdo entre el Gobierno y sectores movilizados.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

