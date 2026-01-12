TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinca Accidente de tránsito Bolivia Hijos de expresidente Arce

19ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Dólar paralelo en Bolivia: así amanece su cotización este lunes 12 de enero

El tipo de cambio paralelo registra una leve variación este lunes en los precios de compra y venta, respecto a la jornada anterior.

Red Uno de Bolivia

12/01/2026 7:04

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este lunes, según reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com. La divisa se cotiza actualmente a 9.65 bolivianos para la venta y 9.67 bolivianos para la compra

Esta cotización refleja una variación respecto a la jornada anterior, cuando el tipo de cambio paralelo se encontraba en 9.67 BOB para la venta y 9.68 BOB para la compra, según los mismos registros.

En tanto, el sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta este lunes una cotización de 9.65 BOB para la venta y 9.62 BOB para la compra, lo que confirma la tendencia a la baja en el mercado no oficial.

El comportamiento del dólar paralelo ha mostrado fluctuaciones constantes en las últimas semanas, sin una tendencia clara de estabilización, en medio del seguimiento de los mercados al acuerdo entre el Gobierno y sectores movilizados.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD