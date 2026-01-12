¿Se levantan los bloqueos? Esto dice el instructivo de la COB tras acuerdo por el Decreto 5503

La Central Obrera Boliviana (COB) instruyó el levantamiento de todos los bloqueos a nivel nacional, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que contempla la abrogación del Decreto Supremo N° 5503. La determinación fue comunicada mediante el Instructivo C.O.B.–CEN N° 012/2026, emitido el 10 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento, la dirigencia sindical sostiene que el acuerdo es resultado directo de la movilización social y la presión ejercida por el movimiento obrero.

En el instructivo se señala que “como resultado directo de la movilización, la firmeza colectiva y la unidad combativa del pueblo trabajador, se arribó a un acuerdo bilateral cuyo resultado es la abrogación del referido Decreto Supremo N° 5503”.

No obstante, el instructivo aclara que la abrogación del Decreto Supremo N° 5503 aún se encuentra pendiente de formalización y comunicación oficial por parte de las instancias competentes del Órgano Ejecutivo.

En ese marco, la Central Obrera Boliviana dispuso que sus organizaciones afiliadas se mantengan en estado de emergencia permanente.

La medida incluye la realización de reuniones de evaluación y control orgánico, además de vigilancia sindical e institucional, hasta que se confirme oficialmente la abrogación del decreto cuestionado. La dirigencia enfatizó que el levantamiento de las medidas de presión busca evitar mayores afectaciones a la población.

