TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA Infanticidio de Yuvinca Bloqueadores causan destrozos

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Gobierno trabaja en nuevo decreto y confirma que será publicado en la Gaceta Oficial

El viceministro Santamaría instó a la COB a cumplir su parte del acuerdo y levantar las medidas de presión aún activas.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 11:10

Foto: Wilson Santamaría viceministro (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó este lunes que el Gobierno trabaja en la redacción del nuevo decreto consensuado con la Central Obrera Boliviana (COB), el cual será aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado durante esta jornada.

“El Gobierno está trabajando para honrar el compromiso suscrito ayer, con un nuevo decreto que será aprobado y publicado hoy mismo”, declaró Santamaría en contacto con medios.

 

El viceministro hizo un llamado a la COB para que también cumpla con su compromiso firmado y levante los bloqueos que aún se mantienen activos, especialmente en el departamento de Cochabamba.

Llamado al diálogo

Santamaría aseguró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz apuesta por una gestión basada en el diálogo con todos los sectores y reiteró que ese será el canal institucional para atender demandas sociales.

“El país necesita retornar a la normalidad. Gobernar en base al diálogo es el camino para atender las preocupaciones legítimas de los sectores”, sostuvo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD