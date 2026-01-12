Gobierno trabaja en nuevo decreto y confirma que será publicado en la Gaceta Oficial

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó este lunes que el Gobierno trabaja en la redacción del nuevo decreto consensuado con la Central Obrera Boliviana (COB), el cual será aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado durante esta jornada.

“El Gobierno está trabajando para honrar el compromiso suscrito ayer, con un nuevo decreto que será aprobado y publicado hoy mismo”, declaró Santamaría en contacto con medios.

El viceministro hizo un llamado a la COB para que también cumpla con su compromiso firmado y levante los bloqueos que aún se mantienen activos, especialmente en el departamento de Cochabamba.

Llamado al diálogo

Santamaría aseguró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz apuesta por una gestión basada en el diálogo con todos los sectores y reiteró que ese será el canal institucional para atender demandas sociales.

“El país necesita retornar a la normalidad. Gobernar en base al diálogo es el camino para atender las preocupaciones legítimas de los sectores”, sostuvo.

