El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, afirmó que los billetes que eran transportados en la aeronave que se accidentó la tarde de este viernes en El Alto no tienen validez legal.

El cargamento correspondía al embarque número 10 de la gestión 2026 y estaba previsto para ingresar en circulación en marzo. Según detalló Espinoza, incluía billetes de corte de 50, 20 y 10 bolivianos.

“Este embarque que llegó del exterior no tuvo ningún problema en su arribo hasta Viru Viru; sin embargo, la empresa a tiempo de trasladar este embarque a La Paz sucedió el lamentable siniestro”, señaló.

El titular del ente emisor recordó que durante la gestión pasada se realizaron nueve embarques sin inconvenientes. “Se efectuó la entrega de 9 embarques de la gestión pasada por un total de 633 millones de piezas sin ninguna observación ni dificultad”, sostuvo.

Tras el accidente, el BCB inició el proceso de verificación y cuantificación del material transportado, en coordinación con la empresa encargada del traslado y la aseguradora.

“Estamos en la cuantificación con la empresa para determinar qué es lo que transportaban los billetes. El transporte desde la fábrica hasta bóvedas del Banco Central tiene seguros de puerta a puerta”, explicó.

Espinoza no descartó la anulación de la serie afectada. “El Banco Central considerará todas las opciones que tenemos para efectuar el arreglo correspondiente de este siniestro, no descartando la posibilidad de anular la serie”, indicó.

Finalmente, exhortó a la población a devolver cualquier billete que hubiera sido recogido en la zona del accidente. “Las personas que sacaron estos billetes en la zona del siniestro les exhortamos a que efectúen la devolución en oficinas del BCB o cualquier entidad financiera”, concluyó.

