Diputado Egüez exige al BCB aclarar situación de las reservas de oro

El diputado de Creemos, Walthy Egüez, demandó al Banco Central de Bolivia (BCB) y al Gobierno nacional, a rendir cuentas claras sobre la cantidad de oro existente en bóvedas y los montos obtenidos por las negociaciones realizadas con este recurso estratégico.

Egüez recordó que el BCB tiene facultades legales para comprar y vender oro, pero la normativa establece que no puede mantener menos de 22 toneladas en reserva. En ese marco, cuestionó la falta de transparencia sobre las operaciones realizadas y los supuestos rendimientos generados.

“La bancada de Creemos hace tres años viene exigiendo una inspección in situ para verificar si las reservas están físicamente en el BCB. El Gobierno ha contestado de manera evasiva, argumentando razones de seguridad, pese a que somos autoridades con facultades para fiscalizar”, declaró el legislador.

En criterio de Egüez, el próximo gobierno tendrá todas las facultades para investigar el manejo de los recursos del país y determinar si efectivamente las reservas de oro permanecen en el país o han sido trasladadas al exterior.

Asimismo, señaló que los resultados de las elecciones del pasado 17 de agosto expresaron el rechazo ciudadano a la corrupción y al “saqueo” de los recursos nacionales. “El próximo gobierno tiene la obligación de hacer públicos todos los números del Estado y rendir cuentas al pueblo boliviano”, subrayó.

