La Policía bajo la lupa: detectan cobros irregulares, fraudes, y policías ligados al delito

A solo un mes de asumir como comandante de la Policía Boliviana, el general Mirko Sokol reveló este lunes la detección de múltiples hechos de corrupción dentro de la institución, que van desde cobros irregulares a ciudadanos hasta procesos amañados de contratación, selección de aspirantes y vínculos directos con actividades delictivas.

Sokol informó que se identificaron irregularidades en la venta y confección de uniformes destinados a nuevos oficiales. Por este caso, se presentó una denuncia por estafa contra las empresas involucradas y varios funcionarios policiales fueron enviados a procesos disciplinarios.

En el área de formación y selección de nuevos efectivos, se detectaron más de 180 expedientes con anomalías, principalmente en pruebas médicas. Según la autoridad, estarían implicados médicos, dentistas y servidores públicos de la propia Policía.

Entre los casos recientes, el comandante destacó un hecho ocurrido en Santa Cruz, donde cuatro efectivos fueron aprehendidos tras ser denunciados por exigir Bs 2.000 a un ciudadano detenido por tránsito, pese a que no presentaba un nivel de alcoholemia sancionable.

Los vínculos con el delito también alcanzan hechos más graves. Sokol mencionó casos de policías acusados de facilitar la fuga de reclusos y un episodio registrado en Oruro, donde patrulleros escoltaban vehículos con mercadería de contrabando. Los efectivos involucrados ya fueron identificados y se encuentran aprehendidos.

De manera general, el comandante informó que en el último mes se recibieron 97 denuncias ciudadanas, de las cuales 22 fueron verificadas. Como parte de las acciones correctivas, se realizaron más de 100 cambios de destino de funcionarios policiales que presentaban indicios de corrupción.

Como parte de la ofensiva contra estas prácticas, Sokol anunció el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos denunciar hechos de corrupción de forma rápida y directa.

Además, se puso en marcha el Departamento de Control Policial, dependiente de la Inspectoría General, que realizará operativos tanto uniformados como encubiertos para identificar y sancionar a malos funcionarios dentro de la institución.

