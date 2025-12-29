Año nuevo, energía nueva: 3 tips astrológicos que no te puedes perder

La astróloga Lourdes Ferro adelanta que 2026 será un año bisagra, lleno de cambios personales, sociales y espirituales, marcado por el fuego de Aries y la llegada de un nuevo ciclo.

1. Del sueño a la acción con propósito

Neptuno entra en Aries el 26 de enero y Saturno el 13 de febrero .

La combinación impulsa a transformar ideas en acción concreta: no basta con entusiasmarse, hay que planificar y sostener los proyectos .

A nivel colectivo, se anticipan liderazgos más directos y pioneros; a nivel personal, urgencia por iniciar lo que has postergado.

2. Revolución práctica y mental

Urano directo en Tauro (3 de febrero) y luego en Géminis (25 de abril) acelera la transformación económica, tecnológica y mental.

Quirón entra en Tauro el 19 de junio, obligando a revisar dinero, recursos, estabilidad y bienestar personal .

Un año para descubrir qué sostenes de manera real y qué era frágil.

3. Dos ritmos claros: avanzar y luego ajustar

Primer semestre: acción, expansión y decisiones rápidas.

Segundo semestre: ajustes y revisiones. Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter retrogradan entre julio y diciembre, generando un período de ordenar, renegociar y consolidar lo que realmente vale .

Los proyectos lanzados sin base sólida podrían caerse; los bien planeados se fortalecerán.

2026 es un año de inicios audaces con Aries, seguido de un segundo tiempo de ajuste y consolidación. Ideal para planear, ejecutar y luego revisar lo que funciona.

