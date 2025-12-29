TEMAS DE HOY:
Internacional

Ruta de la muerte en Brasil: once personas mueren calcinadas tras accidente vial

El violento impacto entre una camioneta y un automóvil provocó un incendio que consumió ambos vehículos. Entre las víctimas hay dos niños y una mujer embarazada.

Silvia Sanchez

29/12/2025 13:40

Murieron 11 personas en un choque frontal en Brasil. (Foto: gentileza G1).
Brasil

Una tragedia vial de gran magnitud conmocionó a Brasil. Once personas perdieron la vida tras un choque frontal entre una camioneta y un automóvil ocurrido la mañana del sábado en la ruta federal BR-101, en el sur del estado de Bahía, cerca de la ciudad de Mucurí.

Según el reporte preliminar, el impacto fue tan violento que ambos vehículos se incendiaron, generando una escena devastadora que incluso alcanzó la vegetación a los costados de la carretera. Entre las víctimas fatales se encuentran dos niños de 2 y 4 años, además de una mujer embarazada.

El accidente involucró a un Fiat Dobló, en el que viajaban ocho personas, y una camioneta Chevrolet S10, ocupada por tres pasajeros. De acuerdo con la concesionaria vial Ecovias Capixaba, diez personas fallecieron en el lugar, mientras que una víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde murió horas después debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Federal de Carreteras inició una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a un adelantamiento indebido, una maniobra que habría desencadenado el choque frontal.

El medio brasileño G1 informó que el informe forense reveló que varias víctimas murieron carbonizadas, lo que obligará a realizar un proceso de identificación más prolongado y complejo.

