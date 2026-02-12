Furor por la apertura de un supermercado con productos totalmente gratuitos en Nueva York

Una inusual escena captó la atención de miles de personas en el barrio de West Village, en el bajo Manhattan: largas filas que daban la vuelta a la manzana bajo el frío invernal. El motivo de la aglomeración fue la apertura de un supermercado temporal que ofrece todos sus productos de forma gratuita.

¿Cómo funciona la experiencia?

El establecimiento, ubicado en la Séptima Avenida y la calle Charles, abrió sus puertas este jueves y permanecerá operativo por un periodo limitado de cinco días. La dinámica es sencilla pero estricta: a cada cliente que ingresa se le entrega una bolsa de tela (tote bag), la cual pueden llenar con cualquier artículo disponible en los estantes sin tener que pasar por una caja registradora.

El inventario del lugar no envidia al de una tienda convencional. Los estantes están abastecidos con productos esenciales como leche, huevos, pan, carnes, frutas y verduras frescas. Además, los ciudadanos pueden encontrar artículos de higiene personal, papel higiénico, detergentes y productos de marcas reconocidas como legumbres, aperitivos y dulces.

La inflación en el centro del debate

Aunque el proyecto ha sido recibido con entusiasmo por quienes lograron entrar, también ha puesto de relieve la difícil situación económica que atraviesan muchas familias en Estados Unidos.

"Creo que esto es imperativo por el simple hecho de la inflación en todo el país", comentó uno de los compradores que esperó en la fila. "Muchas familias están luchando para poder proveer lo básico a los suyos".

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos la sostenibilidad de este modelo. Algunos residentes locales expresaron que, si bien es una buena iniciativa temporal, no consideran que sea una solución viable a largo plazo para los problemas de suministro de la ciudad.

Una tendencia de mercado

Esta apertura se suma a una reciente tendencia en la que plataformas digitales buscan captar la atención del público mediante eventos de alto impacto en el mundo físico. Apenas unos días antes, otra firma del sector financiero realizó una actividad similar en el East Village, regalando vales de dinero para compras de alimentos.

El supermercado gratuito tiene previsto abrir todos los días al mediodía hasta el 15 de febrero. Se ha anunciado que el último día de actividades, el 16 de febrero, el establecimiento funcionará exclusivamente como un centro de donación para bancos de alimentos locales.

