Pastor peruano acusado de estupro pasó la noche en celdas policiales y espera audiencia

El pastor evangélico Marco Núñez del Arco fue aprehendido y permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), luego de presentarse a declarar y optar por guardar silencio dentro de un proceso por presuntos abusos. En las próximas horas será puesto ante un juez, que definirá su situación jurídica.

El reporte oficial señala que el acusado llegó a instalaciones policiales, ubicadas en el tercer anillo de la ciudad, pero se abstuvo de emitir declaraciones. Esa decisión derivó en su arresto inmediato.

De acuerdo con las autoridades, permanecerá en celdas policiales mientras avanzan las investigaciones. El Ministerio Público deberá determinar si solicita medidas cautelares o dispone su liberación.

Denuncias reabiertas

Las acusaciones en su contra datan de tiempo atrás. Según la información proporcionada, el caso estuvo cerca de cerrarse por decisión fiscal, pero fue reabierto tras la intervención de la Viceministra de Género.

Además, no se trataría de una única denunciante. Al menos dos personas acudieron ante la Felcv para denunciar presuntos hechos de abuso.

