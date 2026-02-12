TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Lloverá hoy? Revisa el pronóstico del clima en las principales capitales de Bolivia

El pronóstico anticipa chubascos aislados en el occidente y valles, mientras que en el oriente se esperan precipitaciones y temperaturas elevadas.

Red Uno de Bolivia

12/02/2026 6:57

Foto: La plaza principal de Trinidad, Beni.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 12 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.

Occidente
En el occidente del país, se esperan temperaturas chubascos y cielos poco nubosos con templadas durante el día.

  •     La Paz tendrá chubascos aislados con probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre 8°C y 24°C.

  •     El Alto tendrá condiciones similares a La Paz, con una mínima de 6°C y máxima de 20°C.

  •     Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 6°C y 23°C.

  •     Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 22°C.

Valles
La región de los Valles presentará chubascos aislados en distintos momentos de la jornada.

  •     Cochabamba: Chubascos aislados con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 15°C y 32°C.

  •     Sucre: Chubascos aislados, con probabilidad de lluvias, con valores entre 14°C y 27°C.

  •     Tarija: Chubascos aislados, con temperaturas que irán de 18°C a 30°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén lluvias con temperaturas elevadas.

  •     Santa Cruz: Cielo nuboso, con temperaturas entre 23°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad: Se prevé una jornada con lluvia, con mínima de 22°C y máxima de 31°C.

  •     Cobija: Tendrá tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 23°C y 33°C.

