¿Lloverá hoy? Revisa el pronóstico del clima en las principales capitales de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 12 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.

Occidente

En el occidente del país, se esperan temperaturas chubascos y cielos poco nubosos con templadas durante el día.

La Paz tendrá chubascos aislados con probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre 8°C y 24°C.

El Alto tendrá condiciones similares a La Paz, con una mínima de 6°C y máxima de 20°C.

Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 6°C y 23°C.

Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 22°C.

Valles

La región de los Valles presentará chubascos aislados en distintos momentos de la jornada.

Cochabamba: Chubascos aislados con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 15°C y 32°C.

Sucre: Chubascos aislados, con probabilidad de lluvias, con valores entre 14°C y 27°C.

Tarija: Chubascos aislados, con temperaturas que irán de 18°C a 30°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevén lluvias con temperaturas elevadas.

Santa Cruz: Cielo nuboso, con temperaturas entre 23°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad: Se prevé una jornada con lluvia, con mínima de 22°C y máxima de 31°C.

Cobija: Tendrá tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 23°C y 33°C.

