Nacionales

Acuerdo clave en Santa Cruz: YPFB y transporte logran avances en el pago de resarcimientos

Tras resolver los primeros problemas técnicos, las instituciones coordinan los detalles operativos para ejecutar las indemnizaciones al sector.

Ximena Rodriguez

11/02/2026 19:12

Reunión YPFB, transportistas y Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Santa Cruz

Tras una reunión clave, Sebastián Daroca, vicepresidente de Operaciones de YPFB, y Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anunciaron junto al sector transporte los primeros resultados positivos en la mesa de resarcimientos. Las autoridades destacaron que, aunque se trata de un proceso gradual, ya se han comenzado a destrabar conflictos técnicos y legales, permitiendo que la fase actual se concentre de lleno en la logística necesaria para concretar el pago de las compensaciones correspondientes.

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

