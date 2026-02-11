Acuerdo clave en Santa Cruz: YPFB y transporte logran avances en el pago de resarcimientos

Tras una reunión clave, Sebastián Daroca, vicepresidente de Operaciones de YPFB, y Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anunciaron junto al sector transporte los primeros resultados positivos en la mesa de resarcimientos. Las autoridades destacaron que, aunque se trata de un proceso gradual, ya se han comenzado a destrabar conflictos técnicos y legales, permitiendo que la fase actual se concentre de lleno en la logística necesaria para concretar el pago de las compensaciones correspondientes.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play