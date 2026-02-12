Las comadres van a llorar: Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en Cochabamba para este jueves

Las celebraciones del Jueves de Comadres en la Llajta podrían estar acompañadas de paraguas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se prevén tormentas eléctricas aisladas en el municipio de Cercado, las cuales se extenderán durante todo el fin de semana.

El reporte para Cercado

Tras la lluvia y el granizo sorpresivo que este miércoles inundaron varias calles de la ciudad en cuestión de minutos, el responsable departamental del Senamhi, Erick Sosa, advirtió que la inestabilidad climática continuará.

Jueves, viernes y sábado: Se esperan tormentas eléctricas de corta duración con acumulaciones de agua de entre 5 a 10 milímetros .

Domingo: Las lluvias cesarán, dando paso a cielos nubosos pero con un clima cálido.

Temperaturas: A pesar del agua, el calor no dará tregua, con máximas que rondarán los 30°C.

Situación en el Trópico

Para quienes planean viajar al Chapare por el feriado, el panorama es más intenso. En la zona del Trópico de Cochabamba, se pronostican tormentas eléctricas constantes durante los próximos cuatro días, con precipitaciones de mayor volumen (entre 10 y 15 milímetros).

Las autoridades recomiendan tomar previsiones, especialmente a quienes asistan a eventos al aire libre por Comadres. La breve pero fuerte precipitación de hoy al mediodía demostró la vulnerabilidad de los drenajes pluviales en la zona central, por lo que no se descartan nuevos encharcamientos temporales ante las tormentas previstas.

"Hasta el día sábado esperamos pequeñas precipitaciones en todo el departamento, acompañadas de temperaturas agradables", concluyó Sosa.

