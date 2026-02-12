TEMAS DE HOY:
El Alto transporte Pastor peruano

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Paz apunta al boicot: “Estoy convencido de que hubo sabotaje con los hidrocarburos”

El mandatario boliviano asegura que existen grupos delictivos dentro de la estatal YPFB.

Ximena Rodriguez

11/02/2026 21:15

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz denunció formalmente la existencia de un sabotaje orquestado que ha afectado directamente en el país.

“Estoy más que convencido que ha habido boicot; son cosas diferentes a la gestión, es un daño a toda Bolivia”, sentenció el mandatario.

Sobre la situación interna en la estatal petrolera, el jefe de Estado descartó despidos masivos para evitar una crisis social entre los 5 mil funcionarios. Sin embargo, enfatizó que es urgente desarticular a los "pandilleros" y mafias que han operado bajo esquemas de favores durante los últimos 20 años.

La máxima autoridad del país aclaró que, aunque no es técnico en el área, los indicios de irregularidades con "hidrocarburos sucios" deben ser investigados a fondo.

“La transparencia en procesos tiene que ser prioridad número uno, pero también sacar a esas sociedades para delinquir”, insistió Paz ante los medios.

Finalmente, el Ejecutivo respaldó los esfuerzos de la actual presidencia de YPFB para limpiar la institución de las estructuras heredadas. Paz concluyó advirtiendo que la prontitud en estas investigaciones es vital para detener el perjuicio económico que sufren todos los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD