Paz apunta al boicot: “Estoy convencido de que hubo sabotaje con los hidrocarburos”

El presidente Rodrigo Paz denunció formalmente la existencia de un sabotaje orquestado que ha afectado directamente en el país.

“Estoy más que convencido que ha habido boicot; son cosas diferentes a la gestión, es un daño a toda Bolivia”, sentenció el mandatario.

Sobre la situación interna en la estatal petrolera, el jefe de Estado descartó despidos masivos para evitar una crisis social entre los 5 mil funcionarios. Sin embargo, enfatizó que es urgente desarticular a los "pandilleros" y mafias que han operado bajo esquemas de favores durante los últimos 20 años.

La máxima autoridad del país aclaró que, aunque no es técnico en el área, los indicios de irregularidades con "hidrocarburos sucios" deben ser investigados a fondo.

“La transparencia en procesos tiene que ser prioridad número uno, pero también sacar a esas sociedades para delinquir”, insistió Paz ante los medios.

Finalmente, el Ejecutivo respaldó los esfuerzos de la actual presidencia de YPFB para limpiar la institución de las estructuras heredadas. Paz concluyó advirtiendo que la prontitud en estas investigaciones es vital para detener el perjuicio económico que sufren todos los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play