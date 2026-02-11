TEMAS DE HOY:
Pastor peruano ABUSO SEXUAL Feminicidio

30ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Procurador convoca al Legislativo a integrar la Comisión de la Verdad '2' por compra y contaminación de combustible

La Procuraduría investigará los procesos de la compra de carburantes y las causas de la distribución de combustible contaminado en el país. Diputados y senadores deberán acreditar a sus representantes para iniciar el trabajo.

Juan Marcelo Gonzáles

11/02/2026 17:25

Foto: Hugo León La Faye. Procurador del Estado
La Paz

Escuchar esta nota

La Procuraduría investigará los procesos de la compra de carburantes y las causas de la distribución de combustible contaminado en el país. Diputados y senadores deberán acreditar a sus representantes para iniciar el trabajo.

El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, informó que este miércoles se enviarán cartas oficiales a las cámaras de Diputados y Senadores para que acrediten a sus representantes ante la Comisión de la Verdad '2', que investigará la compra de combustible y las causas de la contaminación detectada en algunas estaciones de servicio del país.

La autoridad explicó que esta instancia, anunciada previamente por el presidente del Senado, tendrá la misión de esclarecer los hechos vinculados tanto a los procesos de adquisición de carburantes como a los factores que habrían derivado en la distribución de combustible contaminado.

“El objetivo es que los diputados y senadores puedan acreditar a sus miembros y que la Comisión de la Verdad ‘2’ inicie formalmente su trabajo investigativo”, señaló León La Faye.

La conformación de esta instancia busca garantizar transparencia, establecer posibles responsabilidades y brindar certezas sobre un tema sensible que impacta directamente en la economía y la seguridad de los usuarios.

Una vez acreditados los representantes legislativos, la Comisión de la Verdad '2' definirá su cronograma de trabajo y los mecanismos de investigación que aplicará en el marco de sus atribuciones.


 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD