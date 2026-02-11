Procurador convoca al Legislativo a integrar la Comisión de la Verdad '2' por compra y contaminación de combustible

La Procuraduría investigará los procesos de la compra de carburantes y las causas de la distribución de combustible contaminado en el país. Diputados y senadores deberán acreditar a sus representantes para iniciar el trabajo.

El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, informó que este miércoles se enviarán cartas oficiales a las cámaras de Diputados y Senadores para que acrediten a sus representantes ante la Comisión de la Verdad '2', que investigará la compra de combustible y las causas de la contaminación detectada en algunas estaciones de servicio del país.

La autoridad explicó que esta instancia, anunciada previamente por el presidente del Senado, tendrá la misión de esclarecer los hechos vinculados tanto a los procesos de adquisición de carburantes como a los factores que habrían derivado en la distribución de combustible contaminado.

“El objetivo es que los diputados y senadores puedan acreditar a sus miembros y que la Comisión de la Verdad ‘2’ inicie formalmente su trabajo investigativo”, señaló León La Faye.

La conformación de esta instancia busca garantizar transparencia, establecer posibles responsabilidades y brindar certezas sobre un tema sensible que impacta directamente en la economía y la seguridad de los usuarios.

Una vez acreditados los representantes legislativos, la Comisión de la Verdad '2' definirá su cronograma de trabajo y los mecanismos de investigación que aplicará en el marco de sus atribuciones.





