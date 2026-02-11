¡Atención conductores! Estos son los cortes temporales en la ruta a los Valles Cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) - Regional Santa Cruz emitió un comunicado oficial informando sobre la interrupción temporal del tráfico vehicular debido a trabajos de mantenimiento preventivo.
11/02/2026 17:44
Escuchar esta nota
Si tiene planeado viajar a los Valles Cruceños en las próximas horas, tome nota. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), regional Santa Cruz, ha confirmado un corte temporal de transitabilidad para este jueves 12 de febrero.
La medida busca garantizar la seguridad vial y mejorar el flujo vehicular de cara a los días festivos de Carnaval.
Detalles del corte programado:
Sector afectado: "Chorro Viejo" (tramo comprendido entre las poblaciones de Bermejo y La Angostura).
Horario del cierre: De 08:00 a.m. a 12:00 p.m. (Mediodía).
Duración: 4 horas.
Motivo: Trabajos urgentes de mejora de drenaje en este punto crítico de la carretera.
Despliegue técnico
En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la ABC informó que ya se cuenta con maquinaria pesada y personal capacitado desplazado en la zona. El objetivo es cumplir estrictamente con el cronograma y restablecer el paso vehicular de manera inmediata al finalizar las tareas.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00