¡Atención conductores! Estos son los cortes temporales en la ruta a los Valles Cruceños

Si tiene planeado viajar a los Valles Cruceños en las próximas horas, tome nota. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), regional Santa Cruz, ha confirmado un corte temporal de transitabilidad para este jueves 12 de febrero.

La medida busca garantizar la seguridad vial y mejorar el flujo vehicular de cara a los días festivos de Carnaval.

Detalles del corte programado:

Sector afectado: "Chorro Viejo" (tramo comprendido entre las poblaciones de Bermejo y La Angostura ).

Horario del cierre: De 08:00 a.m. a 12:00 p.m. (Mediodía).

Duración: 4 horas.

Motivo: Trabajos urgentes de mejora de drenaje en este punto crítico de la carretera.

Comunicado de la ABC.

Despliegue técnico

En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la ABC informó que ya se cuenta con maquinaria pesada y personal capacitado desplazado en la zona. El objetivo es cumplir estrictamente con el cronograma y restablecer el paso vehicular de manera inmediata al finalizar las tareas.

Recomendación: Se solicita a todos los conductores de vehículos particulares y de transporte público tomar los recaudos correspondientes, reprogramar sus salidas y evitar aglomeraciones en los puntos de control para no generar caos vehicular.

