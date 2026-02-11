En medio de denuncias, Paz afirma que el Cengob evitará “mentiras y especulaciones”

En medio de cuestionamientos y denuncias relacionadas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Rodrigo Paz defendió la creación del Centro de Gobierno (Cengob) y aseguró que esta instancia garantizará transparencia y evitará “mentiras y especulaciones”.

El mandatario sostuvo que el país ha tomado “el camino de la verdad”, pero remarcó que esa verdad debe ser comunicada de manera clara a la población.

“Los bolivianos hemos entendido que hemos tomado el camino de la verdad, pero la verdad se tiene que transmitir, la verdad se tiene que comunicar”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan en un contexto en el que surgen versiones sobre supuestos contratos y acuerdos vinculados al sector hidrocarburífero, y aseguró que el Cengob permitirá transparentar la información sobre la gestión pública.

“Jamás va a poder darse espacio a la especulación porque en el Centro de Gobierno se verán los contratos, cómo se ejecutan, quién los ejecuta y para qué se ejecutan, para que la transparencia sea parte de esa verdad”, señaló.

El jefe de Estado añadió que esta instancia evitará que “mentirosos del pasado” distorsionen información sobre la administración pública, ya que, según dijo, la información estará centralizada y disponible para su verificación.

“Que no vengan unos mentirosos del pasado y te digan ‘este contrato’ o ‘tal cosa de tal manera’. La verdad está escrita y reflejada en un Centro de Gobierno donde se tendrá la información precisa de lo que el Gobierno hace, con quién lo hace y para qué lo hace”, expresó.

El Cengob fue creado recientemente como una instancia de coordinación y seguimiento de la gestión gubernamental, con el objetivo, según el Ejecutivo, de mejorar la eficiencia y fortalecer la transparencia.

