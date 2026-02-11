¿Viaja con niños en Carnaval? Estos son los permisos que debe tramitar

Con la cercanía del Carnaval y el feriado largo, se incrementó la demanda de permisos de viaje para menores de edad en todo el país. Padres y tutores deben realizar este trámite de forma obligatoria para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

Los permisos pueden ser gestionados en las oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, así como en las terminales de buses de cada departamento. Según las autoridades, estos documentos pueden tener una vigencia de hasta tres meses, de acuerdo con lo solicitado por los padres.

El objetivo de este requisito es garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes, prevenir casos de trata, tráfico o extravío, y asegurar que los viajes cuenten con la autorización legal correspondiente.

A continuación, conozca la documentación necesaria según el tipo de viaje:

Requisitos según el tipo de viaje

Cuando el menor viaja con uno de sus padres

Dos fotocopias de la cédula de identidad del padre, madre o tutor.

Dos fotocopias del documento del menor (carnet de identidad o certificado de nacimiento).

Dos copias de la carta de autorización firmada por el padre o madre que no viaja, dirigida a la Defensoría.

Dos fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada (si corresponde).

Presencia obligatoria de ambos padres para firmar el formulario.

Cuando el menor viaja solo

Dos fotocopias de la cédula de identidad del padre, madre o tutor.

Dos fotocopias del documento del menor.

Dos copias de la carta de autorización donde se autoriza el viaje en solitario, firmada por ambos padres.

Dos fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada (si corresponde).

Presencia obligatoria de ambos padres.

Cuando el menor viaja con un familiar o tercera persona

Dos fotocopias de la cédula de identidad del padre, madre o tutor.

Dos fotocopias del documento del menor.

Dos fotocopias de la cédula de identidad del acompañante.

Dos copias de la carta de autorización indicando con quién viaja el menor, firmada por ambos padres.

Dos fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada (si corresponde).

Presencia obligatoria de ambos padres.

Recomendación

Las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación, ya que durante los feriados largos se registran largas filas y alta demanda en las oficinas de atención.

Asimismo, recuerdan que viajar sin este permiso puede ocasionar retrasos, sanciones o la imposibilidad de continuar el viaje.

