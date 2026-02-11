Intentaba huir: aprehenden en la frontera con Argentina al acusado del crimen de Elsa

El presunto autor del feminicidio de Elsa M.CH. fue capturado en Tupiza (Potosí) cuando intentaba abandonar el país hacia Argentina. El caso es el tercero en el departamento de La Paz y el octavo a nivel nacional en lo que va del año.

El comandante departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Ricardo Terrazas, informó que la aprehensión se realizó la tarde del martes, tras un operativo coordinado que permitió interceptarlo cuando pretendía cruzar la frontera.

“Estamos realizando la coordinación correspondiente, él ya ha salido de la ciudad de Tupiza con destino a la ciudad de Potosí y en las próximas horas saldrá con destino a la ciudad de La Paz para que una vez que se encuentre acá lo presentemos ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes”, señaló la autoridad.

Jhonny T.P., de 38 años de edad, fue aprehendido el martes por la tarde, aproximadamente a las 16:30 en el departamento de Potosí.

“Fue encontrado exactamente en la tranca de Tupiza ya saliendo o tratando de salir hacia la localidad de Villazón para posteriormente pasar a la República de la Argentina”, precisó Terrazas.

Tras su captura, el acusado fue puesto bajo estricta custodia policial y se activó de inmediato el operativo de traslado desde Tupiza —ciudad fronteriza al sur del país— hasta Potosí y posteriormente hacia La Paz, considerando que el sindicado intentó darse a la fuga tras el crimen.

La Policía confirmó que el sujeto fue aprehendido junto a una mujer con la que presuntamente mantenía una relación en el departamento de Potosí.

“Estaba con la supuesta concubina que tenía en el departamento de Potosí, la cual le estaba acompañando y estaba tratando de salir hacia la localidad de Villazón”, agregó Terrazas.

Una vez en La Paz, el acusado será presentado ante la autoridad jurisdiccional para su audiencia de medidas cautelares. Además, la Felcv convocará a familiares del sindicado para que presten declaración. El padre del presunto feminicida se encuentra aprehendido por considerarse cómplice del crimen.

