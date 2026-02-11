YPFB desmiente sobreprecios y asegura que los contratos denunciados "no existen"

En medio de una creciente tensión por denuncias de presunta corrupción y fallas en la calidad de los carburantes, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, salió al paso de las acusaciones de parlamentarios, calificando de "mentiras descaradamente infundadas" las versiones sobre compras con sobreprecio.

"No se firmó ningún contrato"

La máxima autoridad de la estatal petrolera fue enfática al señalar que las denuncias presentadas por legisladores —quienes mencionan la supuesta comisión de delitos de conducta antieconómica en operaciones relacionadas con la empresa Trafigura— carecen de sustento documental.

"No existen, para empezar, esos contratos. Lamentablemente, servidores públicos han tomado la decisión de generar confusión a partir de simples denuncias en redes sociales. YPFB no compra con sobreprecio porque, sencillamente, no se ha firmado ningún contrato nuevo de ese tipo", afirmó Akly en Que No Me Pierda.

El ejecutivo explicó que la empresa se encuentra en una etapa de licitación internacional para la gestión 2026. Según Akly, lo que los denunciantes presentan como contratos cerrados son, en realidad, evaluaciones de ofertas preliminares y resultados del Programa Anual de Contrataciones (PAC) que aún deben cumplir múltiples etapas administrativas.

Herencia de gestiones pasadas y auditorías

Akly defendió la transparencia de la administración actual, contraponiéndola a "20 años de malos manejos". Reveló que los contratos vigentes con empresas como Trafigura (enfocados en diésel) son heredados y que se han negociado adendas con descuentos porcentuales para reducir los costos del Estado mientras duran las nuevas licitaciones.

"Estamos corrigiendo la corrupción del pasado. De hecho, hemos iniciado auditorías a todos los contratos heredados", señaló, mencionando que la empresa Botrading está bajo investigación por ser, presuntamente, el articulador de negocios irregulares en el entorno de la gestión anterior.

Akly concluyó asegurando que se está incorporando tecnología de punta, como espumas estabilizadoras y nuevos laboratorios, para dar una solución definitiva a un problema de calidad que fue "descuidado por décadas".

