Sorprenden a choferes de cisternas manipulando gasolina y diésel de forma ilegal

Personal de YPFB Logística S.A. sorprendió a dos conductores manipulando combustible de manera no autorizada en el área de parqueo de una planta de esta empresa subsidiaria de la estatal petrolera ubicada en Senkata, como parte de los controles internos que se realizan en la cadena de distribución.

El gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Mendoza, informó que el hecho ocurrió la tarde del pasado martes y fue identificado durante los operativos de control reforzados que ejecuta la empresa.

“Los involucrados fueron identificados como JVMZ, conductor del camión cisterna con placa 323-KBD, cargado con diésel, y JACC, conductor de la cisterna con placa 145-HHA, que transportaba gasolina especial”, detalló Mendoza.

La irregularidad fue detectada por el propio personal de YPFB Logística S.A., que reportó de inmediato el hecho a las autoridades competentes, dando inicio al procedimiento correspondiente para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

Desde la estatal petrolera señalaron que este caso es resultado del refuerzo de los controles en toda la cadena logística del combustible, con el objetivo de identificar y prevenir irregularidades en los procesos de transporte y distribución.

YPFB ratificó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente, y remarcó que la detección de esta anomalía evidencia la existencia de mecanismos de control interno y responsabilidad institucional dentro de la empresa.

