“Se desvincularon a 360 personas”: YPFB presentó su nueva estructura tras reclamos por la calidad de la gasolina

Yussef Akly, presidente de YPFB, afirmó que valoran la predisposición al diálogo del sector transporte para discutir ideas y dar a conocer de manera abierta los hallazgos sobre el combustible. “Dentro de la filosofía del gobierno, creemos que todos los problemas se pueden llevar al diálogo y a la concertación”, sostuvo la autoridad.

Para proyectar un trabajo serio y profesional, se designó en las gerencias generales a Aquiles Pfeiffer en YPFB Refinación y a Fernando Nogales en YPFB Logística, ambos con 25 años de experiencia en el rubro. Akly puntualizó que con esta nueva estructura técnica se busca mostrar una ‘nueva YPFB’ que garantice un control eficiente y mayor información diaria.

En el marco de esta reestructuración, se ha desvinculado a 360 personas con el objetivo de optimizar la eficiencia y "limpiar la empresa de todos los bolivianos", en sus propias palabras.

El ejecutivo enfatizó que apuestan por un desarrollo integral que asegure transparencia en los procesos internos de la estatal.

Akly aclaró que la gasolina importada cumple estándares internacionales, aunque identificaron problemas de goma y manganeso en tanques específicos que ya fueron separados. “Realizaremos ajustes y mejoras”, indicó, tras confirmar que se mantienen investigaciones abiertas para identificar cualquier otra anomalía en los surtidores.

Mira la programación en Red Uno Play