¡Alerta! Denuncian que estarían usando al bono PEPE para posibles estafas

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas advirtió que circulan mensajes falsos en redes sociales y WhatsApp que suplantan al Programa PEPE para robar datos personales.

La cartera de Estado alertó este jueves a la población sobre la circulación de estafas en redes sociales y servicios de mensajería, especialmente WhatsApp, que utilizan de manera fraudulenta el nombre del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) con el objetivo de obtener información personal de la ciudadanía.

Según las denuncias recibidas, personas inescrupulosas difunden mensajes que invitan a los usuarios a ingresar a páginas web falsas y completar formularios fraudulentos, bajo el pretexto de verificar si son beneficiarios del programa estatal.

El ministerio aclaró de manera enfática que el Programa PEPE no exige ningún tipo de registro, inscripción ni llenado de formularios en línea, y que ningún funcionario solicita datos personales a través de enlaces, mensajes o páginas externas. Asimismo, precisó que el acceso al beneficio es automático para los grupos definidos por el programa.

En ese marco, el Ministerio recordó que los únicos canales oficiales habilitados para consultas y verificación de beneficiarios son el sitio web oficial de la Gestora, la línea gratuita 800 101070 y el WhatsApp 77199342.

Finalmente, el Ministerio de Economía exhortó a la población a no ingresar a enlaces sospechosos, no compartir información personal y denunciar este tipo de contenidos fraudulentos.

