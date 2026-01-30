¡Atención Santa Cruz! La Gestora activa puntos de cobro para el Programa PEPE: Conozca dónde acudir

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha iniciado su fase de pagos en la ciudad de Santa Cruz, movilizando a miles de beneficiarios que buscan acceder a este refuerzo económico. Con el objetivo de evitar aglomeraciones en el centro de la ciudad, las autoridades han descentralizado el cobro, permitiendo que la ciudadanía acuda a diversos bancos, cooperativas e instituciones financieras de desarrollo distribuidas en los diferentes distritos y barrios cruceños.

Para hacer efectivo el cobro, el único requisito indispensable es que el beneficiario se presente físicamente portando su Cédula de Identidad original y vigente. Las autoridades han enfatizado que no se aceptarán fotocopias ni documentos caducados para garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

Una red financiera extensa

La cobertura en Santa Cruz es una de las más amplias del país, incluyendo desde grandes bancos comerciales hasta instituciones de microfinanzas. Entre las entidades habilitadas destacan:

Banca Nacional: Banco Unión, Banco Ganadero, Mercantil Santa Cruz y Banco Económico.

Entidades de Desarrollo y Microfinanzas: Banco Sol, Prodem, Ecofuturo, Fubode, Crecer IFD y Diaconía.

Cooperativas y Fondos: La Merced, San Martín de Porres, Fondeco y Fortaleza FFP, entre otros.

Esta variedad busca que ningún cruceño deba realizar largos desplazamientos, promoviendo que el beneficio llegue de manera directa y ágil a la economía familiar.

Desde la administración del programa, se ha destacado la importancia de este apoyo para los hogares bolivianos en el contexto actual.

"Este es un refuerzo pensado para la familia boliviana. Queremos que el ciudadano se sienta cómodo y seguro, por eso hemos habilitado casi todas las ventanillas financieras de la región", señalaron fuentes vinculadas a la Gestora Pública.

Asimismo, instaron a la población a revisar su habilitación antes de acudir a los puntos de venta.

Mira la programación en Red Uno Play