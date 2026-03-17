Incendio cerca de la Quinta Avenida en Nueva York causa cortes en desfile de San Patricio

Las primeras inspecciones indicaron que el fuego estuvo relacionado con el sistema de climatización del inmueble, según las autoridades.
17/03/2026 13:09
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Un incendio en un edificio en pleno Manhattan, cerca de la Quinta Avenida, provocó este martes por la mañana una gran movilización por parte del cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY) y de la Policía local (NYPD), que cortaron varios accesos durante los prolegómenos del desfile de San Patricio.
Las primeras inspecciones indicaron que el fuego estuvo relacionado con el sistema de climatización del inmueble, según las autoridades.
Se trata de un edificio de oficinas construido hace 57 años que está en proceso de transformación hacia pisos residenciales, por lo que la mayoría de la estructura está desocupada, salvo la planta baja, donde hay un enorme bar de deportes.
"Se esperan retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la calle 43 y la Avenida Madison, en Manhattan. Usar rutas alternativas", publicaron los servicios de emergencia de Nueva York.
Decenas de obreros latinos que estaban trabajando en el sótano de ese edificio dijeron a EFE que fueron desalojados rápidamente del edificio. Los trabajadores llevaban alrededor de una hora esperando indicaciones sobre si podían regresar al edificio.
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