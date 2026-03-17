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Internacional

Israel afirma que abatió al jefe de la milicia Basij en Teherán y apunta a altos mandos iraníes

La operación habría ocurrido en Teherán durante la noche. También hay reportes sobre otro posible objetivo de alto nivel.

EFE

17/03/2026 6:37

Ataque en Teherán: Israel afirma que murió líder de milicia vinculada al régimen iraní. Foto: EFE
Teherán, Irán

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El Ejército de Israel dijo este martes que su fuerza aérea mató esta pasada noche "en un ataque preciso" en Teherán al comandante de la milicia paramilitar iraní Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.

"Ayer (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a Gholamreza Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años", indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

El Estado hebreo sostiene que la milicia Basij, bajo el mando de Soleimani, lideró las principales operaciones de represión, "empleando violencia extrema y arrestos masivos", contra los manifestantes que protagonizaron a principios de enero las protestas más multitudinarias contra el régimen de los últimos años.

"La eliminación de Soleimani se suma a la de decenas de altos mandos de las fuerzas armadas del régimen iraní que han sido eliminados durante la operación, y constituye un nuevo golpe significativo para las estructuras de mando y control de seguridad del régimen", agregó el Ejército.

Medios israelíes también señalan que en los ataques de anoche el Ejército hebreo intentó matar a Ali Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y mano derecha del difunto líder supremo, Ali Jameneí.

El Ejército todavía no ha confirmado si Lariyani se encuentra herido o muerto. Tampoco medios iraníes se han pronunciado sobre este asunto.

Mientas, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió este martes un breve comunicado que asegura que ese líder ha ordenado "la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

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