Cuba a oscuras: El sistema eléctrico colapsa por sexta vez en año y medio

El Ministerio de Energía y Minas ha confirmado una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, dejando a Cuba en un apagón absoluto este lunes. Las autoridades han activado los protocolos de emergencia para intentar restablecer el flujo eléctrico en un escenario de máxima incertidumbre técnica.

Este evento marca el sexto colapso masivo en apenas año y medio, evidenciando la fragilidad extrema de la infraestructura energética en la isla. El gobierno atribuye la gravedad de la situación actual al bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha cortado el suministro de combustibles vitales.

Los obstáculos para la recuperación

La recuperación del sistema se prevé como un proceso extremadamente complejo y lento que podría extenderse durante varios días consecutivos. La estrategia consiste en reactivar micro-redes mediante fuentes renovables y motores de generación para energizar paulatinamente las grandes centrales termoeléctricas.

Sin embargo, la carencia casi total de diésel y fueloil complica el encendido de los motores de generación distribuida, esenciales para el arranque del sistema. Este déficit de combustible de rápido encendido representa un desafío técnico sin precedentes frente a crisis energéticas ocurridas anteriormente.

Infraestructura obsoleta y previsiones críticas

Incluso antes del apagón total, las previsiones para la jornada ya eran catastróficas, estimando que un 62 % del territorio nacional carecería de electricidad simultáneamente. Nueve de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica estaban fuera de servicio por mantenimientos críticos o averías recurrentes debido a su antigüedad.

La crisis es el resultado de décadas de desinversión crónica combinada con las sanciones económicas que Washington aplica sobre la entrada de hidrocarburos. Expertos independientes calculan que sanear el sistema requeriría una inversión inmediata de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para ser sostenible.

Impacto económico y estallido social

El impacto económico es devastador, con una contracción del PIB superior al 15 % desde 2020 y una parálisis casi total de la actividad productiva. Los prolongados cortes de luz han deteriorado la calidad de vida a niveles críticos, convirtiéndose en el principal motor de la inestabilidad social.

En los últimos días, el malestar ciudadano ha derivado en protestas visibles en localidades como La Habana y Morón, desafiando la narrativa oficial. La crisis eléctrica se consolida así como el síntoma más grave de una economía que lucha por evitar el colapso definitivo.

Foto: EFE.

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