El mayor apagón afectará al 61% de Cuba este jueves

Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada que afectarán al 61% del país en el momento de mayor demanda en la tarde-noche, informó este jueves la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Las obsoletas centrales térmicas del país, consideradas la columna vertebral de la generación eléctrica, y la falta de divisas para importar combustible están dentro de las causas de la crisis energética, según el Gobierno cubano.

La situación comenzó a empeorar a principios de este año tras el asedio petrolero de EE.UU. y el corte del suministro de petróleo venezolano a raíz de la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

La compañía, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.287 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.913 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.943 MW.

Actualmente, la mitad de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores), pero la UNE ha dejado de informar sobre la disponibilidad diaria de esta fuente.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman entre 8.000 y 10.000 millones de dólares los necesarios para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

Mira la programación en Red Uno Play