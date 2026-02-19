Caso Fondo Indígena: Piden medidas firmes tras segunda ausencia de Achacollo

La inasistencia por segunda ocasión de la exministra de Desarrollo Rural del gobierno de Evo Morales, Nemesia Achacollo, ante la Fiscalía volvió a generar cuestionamientos y sospechas en torno al avance del proceso por el denominado caso Fondo Indígena.

“La situación es incomprensible. El IDIF ya ha interoperado una determinación médica. No sabemos si van a esperar más, porque ahora se presenta un nuevo certificado y otra valoración”, indicó el abogado denunciante del caso, Eduardo León, en alusión a la documentación médica presentada para justificar la incomparecencia.

Explicó que existe un aspecto legal que fue determinado por el Ministerio Público la pasada semana, cuando dispuso que sea el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el encargado de realizar una valoración médica.

La crítica fue más allá del plano procesal y apuntó a una supuesta protección dentro del sistema judicial.

“Todos los procesos de corrupción los denunciamos porque hemos advertido desde el primer momento que hay fuerzas oscuras, consorcios poderosos que están actuando desde dentro y desde afuera de la justicia”, afirmó.

Ante la reiterada ausencia, planteó la posibilidad de ejecutar medidas más drásticas, como su aprehensión.

Asimismo, se advirtió que los procesos de corrupción “están en riesgo” si no se actúa con firmeza.

En el marco de las investigaciones, también mencionó a otras exautoridades que deberían ser convocadas a declarar, entre ellas Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, quienes —según la denuncia— manejaron recursos vinculados al Fondo Indígena en su momento.

