Policial

Padre denuncia a su pareja tras hallar a sus hijos flagelados y sin poder caminar por el dolor

La agresora, una joven de 19 años, fue sentenciada a tres años. Los menores de 1 y 3 años se encuentran hospitalizados con heridas de gravedad tras ser azotados con un cable.

Milen Saavedra

19/02/2026 0:11

Padre denuncia a su pareja tras hallar a sus hijos flagelados y sin poder caminar por el dolor
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un desgarrador caso de violencia infantil ha conmocionado a la Llajta. Tras una denuncia, la justicia dictó sentencia de tres años de presidio para una mujer de 19 años, hallada culpable de flagelar brutalmente a sus dos hijos pequeños.

El hecho fue descubierto por el padre de los menores al retornar de su jornada laboral. Según el informe oficial, el hombre no se encontraba en la vivienda al momento de la agresión. Al llegar al día siguiente, se encontró con una escena devastadora: sus hijos de 1 y 3 años presentaban lesiones visibles en todo el cuerpo. El padre relató que los niños estaban en tal estado de vulnerabilidad que no podían moverse debido a la intensidad del dolor.

Ante la gravedad de la situación, el progenitor acudió de inmediato a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para denunciar a su pareja, activando la intervención del Ministerio Público.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que la madre utilizó un cable para golpear a los infantes, causándoles heridas de consideración.

"El Ministerio Público procesó este caso y al presente ya se cuenta con una sentencia ejecutoriada por el delito de violencia familiar y doméstica, estableciendo una sanción de tres años de presidio", informó la autoridad.

Actualmente, ambos niños permanecen internados bajo observación médica. Los reportes indican que las heridas son de gravedad debido a la brutalidad del ataque. Mientras los menores intentan recuperarse de las secuelas físicas, la sentencia ya ha sido ratificada por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

 

 

