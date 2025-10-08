TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Quería reconciliarse! Fue a la casa de su 'ex' y provocó un tiroteo mortal (Video)

Un hombre irrumpió en la casa de su exesposa armado y con la intención de reconciliarse, pero la situación se salió de control, terminó en un tiroteo.

Ligia Portillo

08/10/2025 11:48

¡Quería reconciliarse! Fue a la casa de su 'ex' y provocó un tiroteo mortal (Video). Foto: Captura de pantalla
Tailandia

Lo que comenzó como un intento de reparar una relación terminó en una tragedia en Tailandia. Un hombre armado irrumpió en la casa de su exesposa con la intención de reconciliarse, pero la situación rápidamente se descontroló.

Durante el confuso encuentro, se produjo un tiroteo que involucró al exsuegro de la mujer. Lamentablemente, este recibió un disparo que resultó fatal, dejando a la familia y vecinos consternados ante un hecho que nadie esperaba.

Testigos relatan que el hombre buscaba hablar con su exesposa y aclarar diferencias, pero la tensión y la confusión del momento derivaron en violencia. Las autoridades locales investigan los detalles del incidente para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un encuentro que buscaba reparar vínculos terminó en un desenlace fatal.

Este caso deja en evidencia cómo la confusión y la falta de control pueden convertir un intento de reconciliación en un acto trágico e irreversible.

