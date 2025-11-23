Adolescente pierde la vida mientras hacía su técnica con cintas

Una joven de 16 años, identificada como Mía Isabela Ramírez Reyes, falleció tras sufrir un presunto estrangulamiento accidental mientras practicaba acrotela en las instalaciones del Centro Cultural Fundación Andina de Yoga (FAY), ubicado en la avenida 3 entre calles 21 y 22 de la ciudad de Mérida.

El trágico incidente ocurrió la mañana del lunes 17 de noviembre, cuando la adolescente realizaba una rutina de esta disciplina aérea. De acuerdo con la información preliminar, la joven sufrió asfixia mecánica accidental durante la ejecución de maniobras en las telas, lo que habría provocado su muerte de forma inmediata.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida, se trasladaron al lugar para efectuar las experticias correspondientes y resguardar el área donde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades mantienen abierta una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El lamentable fallecimiento de la joven ha generado conmoción en la comunidad artística y deportiva local, donde prácticas como la acrotela se han popularizado en los últimos años.

Mira la programación en Red Uno Play