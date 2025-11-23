El cielo californiano regaló este fin de semana un espectáculo que dejó boquiabiertos a residentes y visitantes: un doble arcoíris que se extendió sobre Santa Bárbara y también fue visible en San Bernardino, en la región de Los Ángeles (EE.UU). El fenómeno, captado en numerosos videos por ciudadanos, convirtió el horizonte en una estampa multicolor digna de postal.

La ecologista Joan Dudney fue una de las primeras en compartir imágenes del suceso en su cuenta de Twitter. Sus fotografías, impregnadas de dorados y morados que se fundían con las dos cintas luminosas, rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Otro usuario publicó una instantánea donde se aprecia con nitidez la desembocadura de uno de los arcos, como si emergiera desde las colinas californianas.

Las plataformas se llenaron pronto de capturas tomadas por residentes que, sorprendidos, no dudaron en apuntar sus cámaras al cielo. Y no fue un episodio aislado, en días recientes, internautas de Las Vegas, Nevada, reportaron un fenómeno casi idéntico, con arcoíris dobles que parecían replicar la misma coreografía celeste vista en California.

Uno de estos testigos compartió un breve metraje que mostraba la magnificencia y el esplendor del doble arco, enmarcado por nubes suaves que amplificaban sus tonos vibrantes.

Aunque la rareza visual pueda sugerir un evento extraordinario, la Oficina Meteorológica del Reino Unido explica que los arcoíris dobles son más comunes de lo que parecen. Se forman cuando la luz del sol se refleja dos veces dentro de una gota de lluvia: la luz violeta llega al ojo del observador desde gotas más altas, mientras que la roja proviene de las más bajas.

El resultado es un arco primario luminoso y un segundo arco, más tenue y de tonos pastel, casi duplicando en anchura al principal. Estos fenómenos suelen ocurrir cuando el Sol se encuentra bajo en el cielo, ya sea temprano en la mañana o al final de la tarde, como sucedió en Santa Bárbara.

En una semana marcada por cielos caprichosos, la naturaleza volvió a recordarnos que, a veces, basta con mirar hacia arriba para encontrar un instante de pura belleza.

