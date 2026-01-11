Amor sin barreras: recién casados piden paso y atraviesan bloqueo tomados de la mano

El amor volvió a imponerse sobre las dificultades. Un video que circula en redes sociales muestra a una pareja de recién casados logrando cruzar caminando un punto de bloqueo en el departamento de La Paz, generando aplausos, sonrisas y una ola de reacciones positivas.

Durante este fin de semana, marcado por medidas de presión y bloqueos en distintas regiones del país, las redes sociales se llenaron de escenas virales que reflejan cómo muchas personas intentaron continuar con sus planes pese a las dificultades. Y como es tradición, el sábado volvió a ser un día especial para decir “sí”.

La pareja ya tenía su boda programada y no podía cancelarla, por lo que, tras lograr llegar a la iglesia y contraer matrimonio, su vehículo fue detenido por un punto de bloqueo cuando se dirigían a su recepción social.

Lejos de molestarse, los novios descendieron del vehículo y dialogaron con los movilizados, solicitando permiso para continuar su camino. Minutos después, tomados de la mano, atravesaron el bloqueo caminando, sonriendo y saludando a las personas presentes.

Detrás de ellos avanzó su vehículo nupcial, completamente decorado, con las tradicionales latas atadas en la parte posterior, mientras los movilizados aplaudían y celebraban el momento.

El video fue ampliamente compartido en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar: cientos de usuarios destacaron el gesto, la paciencia de los novios y el simbolismo de un amor que logró abrirse paso incluso en medio de los bloqueos.

Video:

