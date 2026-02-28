TEMAS DE HOY:
asesinato en Pacata Avión estrellado

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Caos en El Alto: Ciudadanos atacan con piedras a uniformados para saquear avión siniestrado

Efectivos policiales y militares intervinieron la noche del viernes para controlar a un grupo de personas que intentaba ingresar al avión siniestrado en El Alto con el objetivo de sustraer dinero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/02/2026 22:44

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Pasadas las 22:00 horas, efectivos policiales y militares tuvieron que intervenir en la zona donde se produjo el accidente aéreo en El Alto, luego de que un grupo de ciudadanos intentara acceder al avión siniestrado con el objetivo de sustraer los fajos de dinero que transportaba.

Según reportes de la policía, las personas arrojaban piedras y palos contra los uniformados, quienes hicieron uso de agentes químicos para dispersar a la multitud y controlar la situación.

Las fuerzas del orden continúan resguardando la zona para evitar mayores incidentes y garantizar la seguridad de los alrededores.

En medio del operativo, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de varias personas sorprendidas intentando sustraer el dinero transportado por la aeronave. Los involucrados fueron trasladados a dependencias policiales para fines investigativos.

Horas más tarde, el presidente del Banco Central de Bolivia aclaró que el dinero transportado no tiene valor legal, por lo que exhortó a la población a devolver cualquier monto que hubiera sido retirado del avión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD