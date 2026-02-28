Caos en El Alto: Ciudadanos atacan con piedras a uniformados para saquear avión siniestrado

Pasadas las 22:00 horas, efectivos policiales y militares tuvieron que intervenir en la zona donde se produjo el accidente aéreo en El Alto, luego de que un grupo de ciudadanos intentara acceder al avión siniestrado con el objetivo de sustraer los fajos de dinero que transportaba.

Según reportes de la policía, las personas arrojaban piedras y palos contra los uniformados, quienes hicieron uso de agentes químicos para dispersar a la multitud y controlar la situación.

Las fuerzas del orden continúan resguardando la zona para evitar mayores incidentes y garantizar la seguridad de los alrededores.

En medio del operativo, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de varias personas sorprendidas intentando sustraer el dinero transportado por la aeronave. Los involucrados fueron trasladados a dependencias policiales para fines investigativos.

Horas más tarde, el presidente del Banco Central de Bolivia aclaró que el dinero transportado no tiene valor legal, por lo que exhortó a la población a devolver cualquier monto que hubiera sido retirado del avión.

