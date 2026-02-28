Policía gasificó y aprehendió a personas que intentaban saquear avión accidentado

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a las personas y aprehendió a varios involucrados que intentaban sustraer el dinero transportado.
27/02/2026 21:50
Escuchar esta nota
Momentos de alta tensión se vivieron la noche de este martes en la ciudad de El Alto, luego de que un grupo numeroso de personas rebasara el control policial y la custodia militar para ingresar al avión que transportaba dinero al momento de accidentarse.
Aproximadamente a las 19:20, la multitud superó el cerco de seguridad e ingresó a la aeronave con la intención de sustraer fajos de dinero. Ante el desborde, la Policía intervino utilizando agentes químicos para dispersar a las personas.
La gasificación provocó una huida generalizada en el sector. Sin embargo, testigos señalaron que, pese al uso de gases lacrimógenos, algunos intentaban volver a ingresar al avión para retirar el dinero.
En medio del operativo, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de varias personas sorprendidas intentando sustraer el dinero transportado por la aeronave. Los involucrados fueron trasladados a dependencias policiales para fines investigativos.
Horas más tarde, el presidente del Banco Central de Bolivia aclaró que el dinero transportado no tiene valor legal, por lo que exhortó a la población a devolver cualquier monto que hubiera sido retirado del avión.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00