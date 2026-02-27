Instalan tranca y frenan a camiones en el Parque Industrial Santiváñez de Cochabamba

Un grupo de comunarios y transportistas instaló una tranca improvisada con pitas y conos para impedir el ingreso de camiones que no pertenezcan a su sector en el ingreso al parque industrial Santiváñez en el departamento de Cochabamba.

La medida afecta a más de 100 empresas que operan en el parque. Los representantes de las industrias privadas que operan en la zona denunciaron que no se les permite el ingreso de camiones externos para el traslado de sus productos.

“Estamos sufriendo extorsión por parte de un sindicato de transporte de Santiváñez. Técnicamente, si no trabajamos con ellos, no podemos operar”, afirmó un representante empresarial.

También denunció la existencia de una “tranca ilegal”, amenazas y el cobro de tarifas que el sector considera arbitrario.

Los empresarios señalaron que la situación perjudica a varias compañías y a sus trabajadores, además de frenar el transporte masivo de productos.

Por su parte, los comunarios rechazaron las acusaciones y aseguraron que la vigilia es pacífica e indicaron que cuentan con la capacidad y las unidades necesarias para cubrir la demanda de transporte y argumentaron que el incremento en el costo del diésel obliga a ajustar las tarifas.

“Que paguen el precio justo, nosotros estamos en capacidad de transportar todo lo que requieren”, dijo un comunario.

Los movilizados anunciaron que mantendrán la medida mientras no se llegue a un acuerdo, en medio de tensiones que también han generado preocupación por posibles daños a la capa asfáltica en la zona.



Mira la programación en Red Uno Play