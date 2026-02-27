Cochabamba: gestante con chikungunya sufre desprendimiento de placenta y pierde al bebé

Una mujer perdió a su bebé tras presentar complicaciones asociadas al chikungunya en Cochabamba. La paciente permanece internada en terapia intensiva, con estado de salud reservado.

El director del hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, informó que la mujer ingresó al nosocomio a las 2:00 de la madrugada del jueves en mal estado general. Tenía antecedente de diagnóstico positivo a chikungunya y factores de riesgo, ya que cursaba un embarazo a los 46 años.

Desprendimiento de placenta y cesárea de emergencia

La paciente tenía 28 semanas de gestación cuando sufrió un desprendimiento de placenta y un óbito fetal, lo que provocó la muerte del bebé.

Ante la emergencia, el equipo médico realizó una cesárea inmediata para estabilizarla.

Pardo señaló que este es el tercer caso de paciente con chikungunya atendido en el hospital.

Llamado a la prevención

El director reiteró la importancia de reforzar medidas preventivas, especialmente en menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores, por su menor inmunidad.

Entre las recomendaciones están el uso de ropa de manga larga, mallas en puertas y ventanas, repelentes y la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Advirtió que durante el embarazo el virus puede transmitirse al bebé a través de la placenta, lo que puede ocasionar parto prematuro, aborto o bajo peso al nacer.

