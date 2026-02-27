Denuncian 14 ventiladores en desuso y solo seis operativos en Hospital de Clínicas

El asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, verificó este viernes la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas, donde al menos 14 ventiladores permanecen en desuso, mientras que apenas seis equipos están habilitados para atender la alta demanda de pacientes de La Paz, El Alto y las 20 provincias del departamento e incluso de otros departamentos.

“Es preocupante. Ayer (jueves) nos decían que había equipos nuevos, pero ahora podemos ver que los ventiladores están en mal estado. Esta unidad tiene que atender a casi un millón de personas y no puede estar así”, afirmó.

En el lugar se observaron equipos con rótulos y fechas que datan de 2025, 2024 e incluso de 2021, lo que refleja años de inoperatividad sin solución definitiva. Personal médico confirmó que la mayoría ya cumplió su vida útil y que la falta de repuestos y presupuesto impide su reparación.

Alanoca también señaló que, además de los equipos dañados, existe un déficit de personal.

“El director de terapia intensiva nos decía que han mandado infinidad de cartas pidiendo más personal. Aunque las máquinas estén bien, el otro problema es que no hay recursos humanos suficientes”, sostuvo.

Desde el área médica explicaron que gran parte de los ventiladores corresponden a donaciones o adquisiciones realizadas durante la primera etapa de la pandemia del Covid-19 y que trabajaron de manera continua.

“La mayoría son equipos que llegaron en la pandemia. Han trabajado 24/7 y han cumplido su vida útil. Siempre necesitan cambio de repuestos”, indicó un médico de la unidad.

Consultado sobre la posibilidad de reactivar los equipos, el profesional explicó que técnicamente es posible, pero depende de presupuesto y disponibilidad de piezas.

El asambleísta Alanoca cuestionó además la gestión del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de la Gobernación de La Paz, señalando que el año pasado se anunció la ampliación del hospital, pero hasta la fecha no se concretaron las obras.

Mientras tanto, la unidad de terapia intensiva continúa operando con capacidad limitada, con seis ventiladores activos que deben cubrir la demanda de un departamento que bordea el millón de habitantes.

