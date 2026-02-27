“La Gran Batalla: Duelo de Voces” llega en streaming con Alejandro, Belén y Beto

La temporada de La Gran Batalla: Duelo de Voces promete ser una de las más emocionantes hasta ahora. A partir del lunes 2 de marzo, el programa se transmitirá en vivo por streaming desde las 19:45 a través del canal de YouTube, Facebook, TikTok y las plataformas digitales de Red Uno.

La conducción estará a cargo de Alejandro Serrate, Belén Méndez y Beto Marín, quienes además de presentar el programa serán los encargados de mostrar todo lo que ocurre detrás del escenario. Los tres estarán presentes en los pasillos del estudio, transmitiendo en tiempo real las emociones de los concursantes, sus nervios y los detalles de la preparación antes de cada actuación.

Esta temporada se centra completamente en el canto, con un jurado de profesionales que evaluará cada presentación. Además, los participantes contarán con el apoyo de mentores y productores musicales que los guiarán en tonalidad, vestuario, escenografía y estilo, preparando un show completo tanto para los jueces como para el público.

La producción promete un formato renovado y nunca antes visto en la televisión boliviana, con una escenografía moderna y un estudio más grande que se mantiene bajo estricta reserva hasta el estreno.

Con 30 participantes iniciales en las audiciones en vivo, el programa irá depurando a los mejores, mientras el público podrá seguir cada detalle del streaming, interactuar mediante comentarios y convertirse en parte activa de la competencia.

