El incendio de magnitud que se registra en inmediaciones de la nueva Terminal de Buses de Oruro, dejó al menos seis buses calcinados y genera momentos de alarma entre vecinos y transportistas.

El fuego se habría iniciado en uno de los vehículos que se encontraba en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Circunvalación y, en cuestión de minutos, las llamas se propagaron alcanzando a otras flotas estacionadas en el lugar. Reportes preliminares señalan que entre seis y siete buses resultaron afectados.

Entre las empresas involucradas estarían las flotas Nacer y Amazonas, cuyos motorizados sufrieron daños materiales de consideración.

Algunos vecinos del sector indicaron que escucharon varios estallidos antes de percatarse de la magnitud del siniestro. Personal de Bomberos y efectivos policiales se constituyeron rápidamente en el lugar para controlar el fuego y evitar que se extienda a otros inmuebles cercanos.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, mientras las autoridades continúan trabajando para sofocar completamente el incendio y determinar las causas que originaron el hecho.

Fuego en taller se expande y deja varias flotas reducidas a cenizas en Oruro. Foto: RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play