Policial

Caso pavimento: Jhonny Fernández ya está en el Palacio de Justicia para comparecer ante un juez

El Ministerio Público formalizó la imputación contra la autoridad municipal por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 11:51

Jhonny enfrenta audiencia cautelar tras denuncia por obras. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Pasadas las 11:00 de este jueves, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, salió de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y fue trasladado hasta el Palacio de Justicia, donde comparecerá ante la autoridad jurisdiccional dentro del denominado caso ‘pavimento’.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra la autoridad municipal por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

La fiscal asignada al proceso, Milenka Rodas, anticipó que solicitará la detención preventiva por 180 días mientras se desarrollan las investigaciones, argumentando la necesidad de garantizar la presencia del imputado y evitar posibles riesgos procesales.

El proceso fue activado a denuncia del candidato a alcalde y concejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra, a partir de un informe de la Contraloría General del Estado que observó la ejecución de varias obras vinculadas al programa de pavimentación en la capital cruceña.

De acuerdo con el documento judicial, la audiencia para considerar la situación jurídica del alcalde se realiza de forma presencial a las 12:00, en el piso 2 del Palacio de Justicia, específicamente en el salón de audiencias de la Sala Civil Tercera. Será el juez cautelar quien determine si la autoridad afronta el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

Así llegó Fernández al Palacio de Justicia

 

