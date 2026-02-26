Subnacionales 2026: Otto Ritter propone un "impuesto al vicio" y al acullico para financiar salud y deporte en Santa Cruz

Otto Ritter, candidato a la Gobernación por Santa Cruz Para Todos (SPT), presentó una disruptiva propuesta económica basada en la creación de un "impuesto al vicio". El plan establece un gravamen de Bs. 1 a cada cajetilla de cigarrillos y a cada botella de bebida alcohólica para generar ingresos propios destinados exclusivamente al deporte.

Bajo esta misma lógica, el abogado de 62 años también planteó un impuesto de Bs. 1 por libra de coca destinada al acullico.

“De eso, el 50% lo vamos a usar exclusivamente a la salud y el otro 50% a la rehabilitación de ciudadanos en situación de calle”, explicó Ritter.

El candidato aseguró que estos recursos son vitales para convertir la Villa Olímpica en un centro de alto rendimiento deportivo de primer nivel. Su objetivo es garantizar que los atletas cruceños viajen en condiciones dignas a competir, financiados por este nuevo sistema de recaudación.

Respecto a la crisis sanitaria, Ritter fue enfático en que su gestión priorizará la eficiencia para terminar con el colapso de los centros médicos.

“Pretendemos tener un sistema de salud donde nunca más ningún cruceño tenga que hacer fila en los hospitales”, sentenció el aspirante de SPT.

En el plano de infraestructura, el candidato propone una apertura total al sector privado para reactivar la economía departamental. Aseguró que proyectos críticos como Puerto Busch deben ser ejecutados por el sector privado, señalando que en ese tema "no hay vuelta que darle".

Para el Hub de Viru Viru, Ritter propone una sociedad 50/50 con el Gobierno central y que la parte responsable de la Gobernación será financiada mediante la gestión de zonas francas. La estrategia incluye la venta o alquiler de esos terrenos estatales para asegurar el capital necesario sin comprometer otras partidas presupuestarias.

El exconcejal también denunció el abandono sistemático de las provincias y propuso la concesión de todos los caminos departamentales mediante licitaciones públicas. Según su visión, la Gobernación debe recuperar su rol como eje de desarrollo y garante de la seguridad jurídica en la región.

Ritter concluyó su presentación reafirmando su intención de convertir a Santa Cruz en la "Dubái de América Latina" para el año 2026.

“Cuando los cruceños soñamos despiertos, hacemos realidad nuestros sueños”, finalizó al convocar al electorado a recuperar el rumbo del departamento.

