¡Atención, conductores! : Alcaldía de La Paz anuncia cierre temporal en la avenida Costanera

La restricción se aplicará entre las 22:00 y las 04:00 en el carril de subida, entre la calle 15 de Obrajes y el viaducto.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 12:36

Foto: La avenida Costanera de La Paz. Archivo
La Paz

La Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana anunció el cierre temporal de un tramo estratégico de la avenida Costanera, en el macrodistrito Sur de La Paz, por trabajos de implementación de un nuevo sistema de subdrenaje.

La restricción vehicular afectará el carril de subida, específicamente entre la calle 15 de Obrajes y el ingreso al viaducto.

El cierre se aplicará desde las 22:00 de este miércoles hasta las 04:00 del jueves, durante un periodo de seis horas.

 

Rutas alternas

La Alcaldía recomendó utilizar como vías alternas la calle 16 de Obrajes y la avenida Héctor Ormachea, para evitar congestionamientos en la zona.

Trabajos de mantenimiento

Las labores forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la evacuación de aguas pluviales y prevenir el deterioro de la capa asfáltica.

Desde la comuna paceña pidieron a la población tomar previsiones para evitar contratiempos en sus desplazamientos nocturnos.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

